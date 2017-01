ipsilante » Craiova Maxima

Ciudat! Pe site-ul csuc.ro apare scorul de 4-1, cu elvetienii, dar ca marcator e mentionat doar Markovic, pentru 1-0. La jucatori folositi, Fajic nu apare, ci Alex Popescu. Pe site-ul gds.ro nu apare Alex Popescu, ca atacant intrat in repriza a 2-a, ci Fajic care este si marcatorul golului 3. Ce vrea sa insemne asta? Se "acopera" folosirea lui Fajic? Si, daca da, de ce? In sfarsit... Este imbucurator ca Jovan Markovic a marcat din nou. Cred ca din martie vom avea un candidat serios la postul de "om de gol". Fajic a inscris si el, lucru pozitiv. Sa-l vedem in continuare. Negativ este faptul ca am incasat gol si in meciul cu nr. 4 (imediat dupa golul lui Markovic, fiind egalati). Desi s-a incercat, prin noile transferuri, consolidarea apararii, ea este inca cel mai vulnerabil compartiment. Se insista in centrul apararii cu Kelic si Acka. Dupa mine, Acka-DA, Kelic-BA! E malai mare, nu are viteza si tehnica. Nici Barthe nu m-a impresionat. Am citit ca Thaer Bawab s-a intors la Gaz Metan iar Golubovic la CSMS Iasi. Se intaresc adversarii nostri! Noi ne-om fi intarit? In afara lui Dimitrov, celelalte "noutati" sunt inca datoare. FORZA STIINTA!citeste tot