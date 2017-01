sabin burea

Prima partida a rosso-nerilor din 2017, partida contand pentru ultima etapa a turului din serie A, s-a dovedit a fi o adevarata chintesenta a ceea ce a insemnat echipa antrenata de Montella in prima jumatate a stagiunii 2016-2017. In aceasta perioada rosso-nerii au fost mai solizi in evolutii decat in ultimii ani, au jucat mai organizat si mai ambitios...