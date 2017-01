Regele, Prostilor!

ca stelist, trebuie sa fii ori prost, ori din pipera, vecin cu domnul cioban, ori fara coloana ca sa pretinzi ca steaua bucuresti este cea aflata in posesiunea ciobanului becaliot, sa nu fi fost niciodata pe ghencea sau cand ai fost pe ghencea sa fi fost prea preocupat de spart seminte si adulat baneli nicolita, aplaudat memei, picat extaziat in tarana mocirlei de front, lesinat in fata maretiei europene a geambasilor de jucatori. adica sa nu fi fost niciodata stelist sau sa te fi nascut dupa 2000. ba nene, nea gigi a intrat cu alde zsmarandescu in loja, intr-o vreme in care orice haiducie si talharie erau permise, ca se saturase sa fie finantator si- sub amenintarea golaneasca a pumnului- a ciordit, ma, A CIORDIT!, un club de exceptie, l-a luat cu japca si din el a scos sute de milioane, daca am contabiliza, cum e drept, alaturi de vanzari bilete si jucatori, si minutele state la televizor, dupa microfon, in atentie, minute de publicitate care impreuna strang ani. mai mult, ma nene piperist, nea gigi a scos din stadion un sef de galerie cam cum au daramat comunistii biserici, din acelasi motiv totalitarist, ca nu voia lula lui ca ala sa fie acolo, japca de oameni, sechestragiu de cacat intr-o lume de cacat. terminati cu "a bagat bani", ca ne pisam pe banii lui, vom fi prezenti la toate meciurile din liga a V a. speram totusi sa nu se supere cei 411 suporteri prezenti la meciurile echipei ciobanului si slugilor lui, latrailor, lingailor, maciucilor lui, sa nu ne bata, ca ne e o frica de murim. forta CSA Steaua Bucuresti! sa tii cu wcsb e cam cum ai tine cu chiajna sau voluntari, ba mai rau, ca macar alea sunt la ele in comunele lor de rahat, rapciugi cu identitate. rapciuga reghecampfffista e doar un cuib de visepi dovedit, instantele o spun.